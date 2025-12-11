Росію масовано атакували дрони: десятки летіли на Москву – відео

Безпілотники атакували Москву, Новгородську і Смоленську області РФ. Загалом було майже 300 БпЛА

Москва (Фото: ЕРА)

У ніч проти 11 грудня Росію масовано атакували безпілотники, зокрема дрони летіли на Москву, Новгородську і Смоленську області. Про це повідомили представники місцевої влади й російський ресурс ASTRA.

Мер Москви Сергій Собянін від вечора 10 грудня і до ранку 11-го звітує про нібито збиті дрони над столицею Росії. Загалом нарахував 32 безпілотники.

Про наслідки атаки традиційно для російської влади він не повідомляє – пише лише про "падіння уламків" після "збиття".

Аерофлот оголосив про перенесення і скасування деяких рейсів через обмеження на використання повітряного простору.

ASTRA, посилаючись на місцевих, повідомляє, що також під атакою БпЛА був Великий Новгород у Новгородській області. Виникла пожежа.

Місцеві стверджують, що атаковано завод мінеральних добрив "Акрон", однак OSINT-аналітик ASTRA каже, що від місця знімання до території заводу – від 8 км. Зона, де міг бути спалах, перетинається з "Акроном", але пожежу на заводі цими кадрами підтвердити неможливо.

Також дрони прилетіли до Дорогобужа Смоленської області. ASTRA з посиланням на очевидців пише, що під атакою було підприємство ПАТ "Дорогобуж". Це виробник мінеральних добрив і промислової продукції.

Міноборони РФ загалом нарахувало 287 нібито збитих або перехоплених БпЛА. Більшість (118) – над Брянською областю. Над територією Московського регіону – 40, із них 32 летіли на столицю РФ. Над Новгородською областю воєнне відомство РФ нарахувало 19 БпЛА, а над Смоленською – шість.