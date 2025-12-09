"Чёто взорвали там". У російських Чебоксарах скаржаться на вибухи й прильоти – фото, відео

Безпілотники вже неодноразово атакували Чувашію і раніше – там є завод, що виготовляє деталі для ракет, дронів та модулів до авіабомб

Чебоксари (Фото: gelio.livejournal)

У ніч проти 9 грудня Росія знову була під атакою безпілотників, зокрема про вибухи повідомляли жителі Чебоксар у Чувашії. Місцеві пабліки поширюють відео.

У Чебоксарах заявляють про щонайменше два вибухи з інтервалом у 20 хвилин.

Віцепрем'єр уряду Чувашії Володимир Степанов заявив, що в результаті прильоту БпЛА в Чебоксарах постраждали чотири людини, пошкоджені житлові будинки.

Міноборони РФ відзвітувало про 121 нібито збитий та перехоплений безпілотник, більшість яких – над Бєлгородською областю (49) і тимчасово окупованим Кримом (22). Чувашії у звіті не було.

Водночас місцеві пабліки пишуть про перекриття руху на трьох ділянках.

В аеропорту Чебоксар вводили обмеження на приймання і відправлення рейсів.

Також в одному з пабліків заявляють про пошкодження одного з будинків на проспекті Івана Яковлева №6, місцевих евакуйовують до будівлі школи.

Обережно, у відео є ненормативна лексика.