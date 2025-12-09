"Чёто взорвали там". В российских Чебоксарах жалуются на взрывы и прилеты – фото, видео

Беспилотники уже неоднократно атаковали Чувашию и раньше – там находится завод, изготавливающий детали для ракет, дронов и модулей к авиабомбам

Чебоксары (Фото: gelio.livejournal)

В ночь на 9 декабря Россия снова была под атакой беспилотников, в частности о взрывах сообщали жители Чебоксар в Чувашии. Местные паблики распространяют видео.

В Чебоксарах заявляют о как минимум двух взрывах с интервалом в 20 минут.

Минобороны РФ отчиталось о 121 якобы сбитом и перехваченном беспилотнике, большинство которых – над Белгородской областью (49) и временно оккупированным Крымом (22). Чувашии в отчете не было.

В то же время местные паблики пишут о перекрытии движения на трех участках.

В аэропорту Чебоксар вводили ограничения на прием и отправку рейсов.

Также в одном из пабликов заявляют о повреждении одного из домов на проспекте Ивана Яковлева №6, местных эвакуируют в здание школы. Есть сообщения о раненых и повреждениях автомобилей и балконов.

Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.