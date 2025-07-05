Украина нанесла удар по заводу, производящему системы для "Искандеров" и "шахедов"
"Искандер-К" (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 5 июля Силы обороны поразили объект российской оборонной промышленности "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, где производятся системы "Комета" для крылатой модификации "Искандера", дронов типа Shahed и другоего вооружения, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Боевая работа была выполнена Силами беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны.

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"Целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета". Они используются в БПЛА типа Shahed, ракетах "Искандер-К", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ) и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно обстреливает Украину, в том числе гражданскую инфраструктуру", – отметили в Генштабе.

Военные подтвердили, что средства поражения достигли цели – результаты удара уточняются.

"Комета" – это CRPA-антенна, которую оккупанты используют для противодействия украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

Украинские защитники уже поражали "ВНИИР-Прогресс" 9 июня – тогда на объекте возник пожар, сообщал Генштаб.

Завод расположен в Чебоксарах, столице Чувашской республики РФ, на расстоянии более 900 километров от украинской границы:

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