Украина нанесла удар по заводу, производящему системы для "Искандеров" и "шахедов"

"Искандер-К" (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 5 июля Силы обороны поразили объект российской оборонной промышленности "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, где производятся системы "Комета" для крылатой модификации "Искандера", дронов типа Shahed и другоего вооружения, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Боевая работа была выполнена Силами беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны.