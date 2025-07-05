Украина нанесла удар по заводу, производящему системы для "Искандеров" и "шахедов"
В ночь на 5 июля Силы обороны поразили объект российской оборонной промышленности "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, где производятся системы "Комета" для крылатой модификации "Искандера", дронов типа Shahed и другоего вооружения, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Боевая работа была выполнена Силами беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны.
"Целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета". Они используются в БПЛА типа Shahed, ракетах "Искандер-К", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ) и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно обстреливает Украину, в том числе гражданскую инфраструктуру", – отметили в Генштабе.
Военные подтвердили, что средства поражения достигли цели – результаты удара уточняются.
"Комета" – это CRPA-антенна, которую оккупанты используют для противодействия украинским средствам радиоэлектронной борьбы.
Украинские защитники уже поражали "ВНИИР-Прогресс" 9 июня – тогда на объекте возник пожар, сообщал Генштаб.
Завод расположен в Чебоксарах, столице Чувашской республики РФ, на расстоянии более 900 километров от украинской границы:
- В ночь на 5 июля в Саратове, Энгельсе (где расположена авиабаза РФ) и Чебоксарах были слышны взрывы, произошел пожар. Местные власти заявили об атаке дронов, работе российской ПВО и повреждении жилых домов.
- Генеральный штаб подтвердил, что в ту же ночь украинские защитники нанесли удар по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области – поражен склад с КАБ (калиброванными авиабомбами), учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Результаты поражения уточняются.