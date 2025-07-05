Генштаб подтвердил удар по аэродрому россиян Борисоглебск – поражен самолет и склад

На пораженном аэродроме базировались самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ

Пожар на аэродроме Борисоглібськ (Фото: t.me/GeneralStaffZSU)

5 июля Силы обороны нанесли удар по российскому аэродрому Борисоглебск в Воронежской области. Это подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Удар был нанесен подразделениями Сил специальных операций во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны в рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары. На этом аэродроме базируются российские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

В результате атаки поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают предпринимать все меры для подрыва возможностей российских оккупантов наносить удары по гражданской инфраструктуре и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины",– отметили в Генштабе.