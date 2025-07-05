Генштаб підтвердив удар по аеродрому росіян "Борисоглєбськ" – уражено літак та склад
Сили оборони уразили 5 липня російський аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. Це підтвердив Генштаб Збройних Сил України.
Удар було завдано підрозділами Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів. На цьому аеродромі базуються російські літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.
Внаслідок атаки уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки. Результати ураження уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", – зазначили у Генштабі.
- Вранці 5 липня моніторинг пожеж NASA зафіксував задимлення в районі військового аеродрому "Борисоглєбськ". Губернатор Воронезької області поскаржився на атаку БпЛА та заявив про нібито збиття 25 БпЛА.