"Може нікому знімати?" ДШВ показали, що сталося після прориву колони росіян до Покровська
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Використовуючи погодні умови, російські війська вчергове намагалися підтягнути свіжі ресурси до Покровська, проте потрапили під удар українських сил. Відео опублікувала 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.
"Кадри руху облетіли всі соцмережі. Результат вони чомусь не показали. Може тому що нікому знімати?" – зазначили українські десантники.
Вони наголосили, що ситуація важка, але українські пілоти працюють 24/7 і "системно перетворюють на металобрухт" ворожий транспорт.
- 11 листопада з'явилось відео, як колона армії РФ безперешкодно заходить до Покровська, адже через туман складно працювати дронами по ворожих цілях.
- Після цього ДШВ підтвердили, що в місті перебувають понад 300 загарбників, які намагаються вийти на північні межі Покровська та оточити агломерацію.
- 12 листопада Сирський повідомив, що відвідав підрозділи на Покровському напрямку. Запевнив, що про контроль росіян над містом або оперативне оточення угруповання Сил оборони не йдеться.
