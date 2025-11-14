Використовуючи погодні умови, російські війська вчергове намагалися підтягнути свіжі ресурси до Покровська, проте потрапили під удар українських сил. Відео опублікувала 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.

"Кадри руху облетіли всі соцмережі. Результат вони чомусь не показали. Може тому що нікому знімати?" – зазначили українські десантники.

Вони наголосили, що ситуація важка, але українські пілоти працюють 24/7 і "системно перетворюють на металобрухт" ворожий транспорт.