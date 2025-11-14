Используя погодные условия, российские войска в очередной раз пытались подтянуть свежие ресурсы к Покровску, однако попали под удар украинских сил. Видео опубликовала 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

"Кадры движения облетели все соцсети. Результат они почему-то не показали. Может потому что некому снимать?" – отметили украинские десантники.

Они подчеркнули, что ситуация тяжелая, но украинские пилоты работают 24/7 и "системно превращают в металлолом" вражеский транспорт.