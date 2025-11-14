"Может, некому снимать?" ДШВ показали, что произошло после прорыва колонны РФ в Покровск
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Используя погодные условия, российские войска в очередной раз пытались подтянуть свежие ресурсы к Покровску, однако попали под удар украинских сил. Видео опубликовала 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.
"Кадры движения облетели все соцсети. Результат они почему-то не показали. Может потому что некому снимать?" – отметили украинские десантники.
Они подчеркнули, что ситуация тяжелая, но украинские пилоты работают 24/7 и "системно превращают в металлолом" вражеский транспорт.
- 11 ноября появилось видео, как колонна армии РФ беспрепятственно заходит в Покровск, так как из-за тумана сложно работать дронами по вражеским целям.
- После этого ДШВ подтвердили, что в городе находятся более 300 захватчиков, которые пытаются выйти на северные границы Покровска и окружить агломерацию.
- 12 ноября Сырский сообщил, что посетил подразделения на Покровском направлении. Заверил, что о контроле россиян над городом или оперативном окружении группировки Сил обороны речь не идет.
