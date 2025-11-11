ДШВ подтвердили прорыв сотен россиян в Покровск благодаря туману

РФ активизировала попытки прорыва в Покровск. В городе сейчас находятся более 300 оккупантов. Силы обороны продолжают уничтожать вражеские группы

Покровск (Фото: ОСГВ "Хортица")

Российские оккупанты использовали густой туман, чтобы проникнуть в Покровск Донецкой области. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков, которые пытаются выйти на северные границы города и окружить агломерацию. Об этом сообщает 7-й корпус Десантно-штурмовых войск.

По данным ДШВ, в течение последних дней россияне активизировали попытки прорыва на легкой технике через южные окраины города. Неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман, значительно снижают эффективность воздушной разведки и поражения врага на открытой местности.

Силы обороны продолжают выявлять и уничтожать вражеские группы даже при низкой видимости. С начала ноября было ликвидировано 162 россиянина, еще 39 получили ранения. К зачистке города привлечены подразделения БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины, Нацгвардия, Нацполиция и другие.

Блогер и бывший представитель Украины в минской трехсторонней контактной группе Денис Казанский уже показал видео, как колонна армии РФ беспрепятственно заходит в Покровск, ведь из-за тумана сложно работать дронами по вражеским целям.

Как известно, Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. По данным утренней сводки Генштабв течение суток ВСУ остановили 63 атаки агрессора в районах населенных пунктов Паньковка, Шахово, Красный Лиман, Родинское, Михайловка, Новоэкономическое, Мирноград, Новопавловка, Ровно, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия.