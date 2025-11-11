ССО: РФ забрасывает Покровск всем, что есть. Фото и видео из самого горячего направления

В Покровске постоянно продолжаются стрелковые бои и атаки дронами. Россияне бьют по городу из всего имеющегося оружия

Покровск (Фото: ССО)

Россияне бьют по Покровску Донецкой области из всего имеющегося оружия, в городе непрерывно ведутся бои. Об этом сообщили Силы специальных операций и показали фото.

"Покровск. Работает ССО. Самое горячее направление, о котором сейчас говорит весь мир. В городе продолжаются постоянные обстрелы, стрелковые бои, атаки дронами. Оккупанты бездумно забрасывают город всем, что у них есть", – говорится в сообщении.

ССО отметили, что выполняют поставленные задачи, чтобы ослабить врага и он понес максимальные потери.

В то же время блогер и бывший представитель Украины в минской трехсторонней контактной группе Денис Казанский показал видео, как колонна армии РФ беспрепятственно заходит в Покровск, так как из-за тумана сложно работать дронами по вражеским целям.