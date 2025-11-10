Главком ВСУ заявил, что оккупанты используют все возможные средства, чтобы прорвать украинскую оборону, однако Украина упорно держит Покровск

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ проводит стратегическое наступление на фронте, однако после контрнаступления Сил обороны представление о том, что россияне захватили почти все и скоро закончат операцию в Покровске, не соответствует действительности. Об этом военачальник рассказал в интервью таблоиду New York Post.

По словам Сырского, несмотря на то, что силы РФ используют все возможные средства, чтобы прорвать украинскую оборону, Киев упорно держит Покровск, важный с логистической точки зрения.

"Ситуация на линии фронта действительно напряженная, враг проводит стратегическую наступательную операцию. Они собрали большую часть сил, создав преимущество в попытке прорвать нашу линию обороны... чтобы захватить эту территорию", – отметил военачальник.

Хотя российское государственное телевидение и пропагандисты в соцсетях утверждают, что Покровск пал и украинцы оказались в ловушке, Сырский отметил, что ситуация противоположна после контрнаступления Сил обороны, которое стоило оккупантам около 13 000 потерь в личном составе и позволило украинским войскам освободить более 427,34 километра квадратных.

Речь идет о Добропольской операции. Раньше главком сообщал, что освобождено 188 км кв, а еще 248,7 км кв было зачищено от диверсионно-разведывательных групп оккупантов (совокупно 436,7 км кв).

"Они продолжают показывать эту территорию на своих картах, будто она находится под их контролем. Это представление – что враг практически все захватил и вот-вот завершит операцию – не соответствует действительности", – подчеркнул главком ВСУ.

Он также отметил, что целью захватчиков является окружить Покровск и соседние города с севера, юга и востока, перекрыв линии снабжения и вытеснив всех оставшихся гражданских в рамках последней попытки Москвы захватить всю Донецкую область.

Поскольку Кремль "сжигает" средства для выплаты высоких зарплат мобилизованным и наемникам, некоторые аналитики ставят под сомнение, как долго Москва сможет продолжать отправлять солдат на смерть, не прибегая к призыву, который будет непопулярным и нанесет политический ущерб российскому диктатору Владимиру Путину, отметило медиа.

"Наша задача – увидеть, что их уровень мобилизации людей будет равным или меньше количества потерь, которые они понесут. Они проводят эти активные наступательные действия уже два месяца без какого-либо ощутимого успеха", – подчеркнул Сырский.

Украинцы в течение месяцев строили укрепления вокруг городов, чтобы снизить эффективность тяжелой техники, такой как танки, передает NYP.

"Есть разница между необходимостью защищаться на открытом поле и в городской застройке. Наши городские районы способны сдерживать огромные массы вражеских войск", – подчеркнул главком ВСУ.