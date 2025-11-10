Сирський про стратегічний наступ РФ на фронті: уявлення про успіх росіян у Покровську – неправдиве

Головком ЗСУ заявив, що окупанти використовують усі можливі засоби, щоб прорвати українську оборону, однак Україна завзято тримає Покровськ

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ проводить стратегічний наступ на фронті, однак після контрнаступу Сил оборони уявлення про те, що росіяни захопили майже все й скоро закінчать операцію у Покровську, не відповідає дійсності. Про це воєначальник розповів в інтерв'ю таблоїду New York Post.

За словами Сирського, попри те, що сили РФ використовують усі можливі засоби, щоб прорвати українську оборону, Київ завзято тримає Покровськ, важливий з логістичної точки зору.

"Ситуація на лінії фронту дійсно напружена, ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Вони зібрали більшу частину сил, створивши перевагу в спробі прорвати нашу лінію оборони... щоб захопити цю територію", – зазначив воєначальник.

Хоча російське державне телебачення та пропагандисти у соцмережах стверджують, що Покровськ пав і українці опинились у пастці, Сирський зазначив, що ситуація є протилежною після контрнаступу Сил оборони, який коштував окупантам близько 13 000 втрат в особовому складі й дозволив українським військам звільнити понад 427,34 квадратних кілометра.

Йдеться про Добропільську операцію. Раніше головком повідомляв, що звільнено 188 км кв., а ще 248,7 км кв. було зачищено від диверсійно-розвідувальних груп окупантів (сукупно 436,7 км кв).

"Вони продовжують показувати цю територію на своїх картах, ніби вона перебуває під їхнім контролем. Це уявлення – що ворог практично все захопив і ось-ось завершить операцію – не відповідає дійсності", – наголосив головком ЗСУ.

Він також зазначив, що метою загарбників є оточити Покровськ і сусідні міста з півночі, півдня та сходу, перекривши лінії постачання та витіснивши всіх цивільних, що залишились, у межах останньої спроби Москви захопити усю Донецьку область.

Оскільки Кремль "спалює" кошти для виплати високих зарплат мобілізованим та найманцям, деякі аналітики ставлять під сумнів, як довго Москва зможе продовжувати відправляти солдатів на смерть, не вдаючись до призову, який буде непопулярним та завдасть політичної шкоди російському диктатору Володимиру Путіну, зазначило медіа.

"Наше завдання – побачити, що їхній рівень мобілізації людей буде рівним або меншим за кількість втрат, яких вони зазнають. Вони проводять ці активні наступальні дії вже два місяці без будь-якого відчутного успіху", – зауважив Сирський.

Українці впродовж місяців будували укріплення навколо міст, щоб знизити ефективність важкої техніки, такої як танки, передає NYP.

"Є різниця між необхідністю захищатися на відкритому полі та в міській забудові. Наші міські райони здатні стримувати величезні маси ворожих військ", – наголосив головком ЗСУ.