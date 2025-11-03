Росіяни готують реванш під Добропіллям – президент

Володимир Зеленський (Фото: Henning Bagger / EPA)

Російські загарбники готують реванш на Добропільському напрямку, заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

"Добропілля – непросто. Наша операція продовжується. Головком сказав, що 2,5-3 кілометри... вони [Сили оборони] ще зачистили. Але розуміємо, що Росія програла там ініціативу повністю, і розуміємо, що вони [окупанти] готують реванш. Це зрозуміло, що вони накопичують війська – по перехопленнях, по всіх ознаках", – розповів глава держави.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони збільшують тиск на Добропільському виступі.

Захисники продовжують звільняти й зачищати території, що змушує загарбників розпорошувати сили і робить неможливим для РФ сконцентрувати основні зусилля у районі Покровська, зауважив воєначальник.

Мапа: Deepstate (синє – звільнене нещодавно, зелене – звільнене раніше)

Мапа: Deepstate