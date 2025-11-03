Росіяни готують реванш під Добропіллям – президент
Російські загарбники готують реванш на Добропільському напрямку, заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.
"Добропілля – непросто. Наша операція продовжується. Головком сказав, що 2,5-3 кілометри... вони [Сили оборони] ще зачистили. Але розуміємо, що Росія програла там ініціативу повністю, і розуміємо, що вони [окупанти] готують реванш. Це зрозуміло, що вони накопичують війська – по перехопленнях, по всіх ознаках", – розповів глава держави.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони збільшують тиск на Добропільському виступі.
Захисники продовжують звільняти й зачищати території, що змушує загарбників розпорошувати сили і робить неможливим для РФ сконцентрувати основні зусилля у районі Покровська, зауважив воєначальник.
- Також Зеленський повідомив, що основні зусилля окупантів зосереджені у Покровську – обороною цього міста зараз керує безпосередньо головком ЗСУ.
- Президент повідомив, що у Куп'янську наразі залишилося приблизно 60 росіян.
