У Куп’янську залишається близько 60 окупантів, відбувається зачистка – Зеленський

У Куп’янську Сили оборони проводять зачистку від окупантів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Декілька десятків окупантів наразі перебувають в Куп’янську Харківської області. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.

За словами глави держави, у місті наразі залишилося приблизно 60 росіян. У місті триває зачистка.

"Ми все знаємо. В принципі, дати визначені, вони були на Ставці. Ділитися такою інформацією поки що не будемо", – сказав Зеленський.

Мапа: DeepState