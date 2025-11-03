У Куп’янську залишається близько 60 окупантів, відбувається зачистка – Зеленський
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Декілька десятків окупантів наразі перебувають в Куп’янську Харківської області. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.

За словами глави держави, у місті наразі залишилося приблизно 60 росіян. У місті триває зачистка.

"Ми все знаємо. В принципі, дати визначені, вони були на Ставці. Ділитися такою інформацією поки що не будемо", – сказав Зеленський.

Мапа: DeepState
