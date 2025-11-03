У Куп’янську залишається близько 60 окупантів, відбувається зачистка – Зеленський
Євгенія Мазур
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Декілька десятків окупантів наразі перебувають в Куп’янську Харківської області. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.
За словами глави держави, у місті наразі залишилося приблизно 60 росіян. У місті триває зачистка.
"Ми все знаємо. В принципі, дати визначені, вони були на Ставці. Ділитися такою інформацією поки що не будемо", – сказав Зеленський.
- 26 жовтня Зеленський спростував оточення до 5000 військових ЗСУ під Куп'янськом та Покровськом. За його словами, це брехня росіян, яка орієнтована на США.
- 29 жовтня військові назвали заяву Путіна про нібито оточення Куп'янська та Покровська фантазією та вигадкою. За їхніми словами, ця заява РФ не спирається на жодні фактичні дані на місцях.
