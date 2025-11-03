В Купянске остается около 60 оккупантов, происходит зачистка – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Несколько десятков оккупантов сейчас находятся в Купянске Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский передает корреспондентка LIGA.net.

По словам главы государства, в городе сейчас осталось примерно 60 россиян. В городе продолжается зачистка.

"Мы все знаем. В принципе, даты определены, они были на Ставке. Делиться такой информацией пока не будем", — сказал Зеленский.

Карта: DeepState