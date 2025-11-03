В Купянске остается около 60 оккупантов, происходит зачистка – Зеленский
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
Несколько десятков оккупантов сейчас находятся в Купянске Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский передает корреспондентка LIGA.net.
По словам главы государства, в городе сейчас осталось примерно 60 россиян. В городе продолжается зачистка.
"Мы все знаем. В принципе, даты определены, они были на Ставке. Делиться такой информацией пока не будем", — сказал Зеленский.
- 26 октября Зеленский опроверг окружение до 5000 военных ВСУ под Купянском и Покровском. По его словам, это ложь россиян, которая ориентирована на США.
- 29 октября военные назвали заявление Путина о якобы окружении Купянска и Покровска фантазией и выдумкой. По их словам, это заявление РФ не опирается ни на какие фактические данные на местах.
