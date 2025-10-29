Заявления об окружении Купянска и Покровска являются выдумкой Путина – военные

По данным Сил обороны, заявление Путина не опирается ни на какие фактические данные на местах

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

В Купянске идут тяжелые бои, но об окружении украинских военных речь не идет. Об этом заявили в Группировке объединенных сил после слов диктатора Владимира Путина.

"В Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, и бойцы оккупантов пытаются закрепляться в северной части города. Впрочем, любые заявления об "окружении" там украинских войск являются выдумкой и фантазией, которая не опирается ни на какие фактические данные на местах", – отметили военные.

Перед этим 29 октября Путин заявил, что Силы обороны якобы окружены в Купянске и Покровске. Также он выразил желание пригласить украинских и иностранных журналистов в эти города, чтобы продемонстрировать им это "окружение".

В группировке отметили, что российский диктатор выставил себя на посмешище, повторив лживые заявления собственных генералов, в которые не смогут поверить даже россияне.