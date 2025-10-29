Заявления об окружении Купянска и Покровска являются выдумкой Путина – военные
В Купянске идут тяжелые бои, но об окружении украинских военных речь не идет. Об этом заявили в Группировке объединенных сил после слов диктатора Владимира Путина.
"В Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, и бойцы оккупантов пытаются закрепляться в северной части города. Впрочем, любые заявления об "окружении" там украинских войск являются выдумкой и фантазией, которая не опирается ни на какие фактические данные на местах", – отметили военные.
Перед этим 29 октября Путин заявил, что Силы обороны якобы окружены в Купянске и Покровске. Также он выразил желание пригласить украинских и иностранных журналистов в эти города, чтобы продемонстрировать им это "окружение".
В группировке отметили, что российский диктатор выставил себя на посмешище, повторив лживые заявления собственных генералов, в которые не смогут поверить даже россияне.
- 26 октября Генштаб заявил, что в Покровск просочились около 200 оккупантов, но ВСУ не дают продвигаться к центру. В городе продолжаются бои.
- Президент Зеленский в тот же день опроверг окружение до 5000 военных ВСУ под Купянском и Покровском. По его словам, это ложь, которая ориентирована на США.
- В ДШВ 27 октября заявили, что для окружения Покровска и агломерации россияне собрали около 11 000 оккупантов. Военные также показали возможный план врага.
- Также в ВСУ опровергли заход оккупантов в Мирноград и отметили, что спикер оговорился.
