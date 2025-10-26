В Покровск просочились около 200 оккупантов, ВСУ не дают продвигаться к центру – Генштаб

Командование сообщило о стрелковых боях, активной работе подразделений БпЛА и контрдиверсионных мероприятиях в городе в Донецкой области

Иллюстративное фото: Назар Волошин

В Покровске Донецкой области находится около 200 российских захватчиков, украинские защитники не позволяют им продвинуться к центру города. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По его словам, на подступах и в пределах Покровска военные ежедневно проводят мероприятия для стабилизации обстановки.

Захватчики, использовав пространство между позициями и просачивание малых пехотных групп, накопили в городе около 200 военнослужащих, рассказали в командовании.

Там добавили, что в населенном пункте продолжаются стрелковые бои и активно работают дроновые подразделения, в то же время попытки россиян продвинуться вглубь Покровска и закрепиться в городской застройке прекращаются благодаря контрдиверсионным мероприятиям.

"Украинские защитники в дальнейшем выполняют задачи по поиску, уничтожению или взятию в плен российских оккупантов, которые пытаются инфильтрироваться через наши боевые порядки, используя численное преимущество", – добавили в ГШ.

Также командование отметило, что в последнее время россияне наращивают использование бронетехники в штурмах. Так, по всему фронту с 20 по 25 октября зафиксировано 41 штурмовое действие оккупантов при поддержке техники.

"Часть таких накатов пришлись на Покровское направление. Личный состав и техника врага обезвреживаются. В частности, 25 октября в районе Покровска в результате огневого воздействия уничтожена одна боевая бронированная машина и два мотоцикла, а на направлении Балагана – одна ББМ противника. То есть все транспортные средства, которые враг задействовал в штурмовых действиях", – отметили в сообщении.

Украинский OSINT-проект Deepstate фиксирует часть Покровска в серой зоне. Изменения на его карте появляются с задержкой.

Карта: Deepstate

В то же время Генштаб отметил, что в течение последних 10 суток украинские войска освободили два населенных пункта – Кучеров Яр и Сухецкое на Добропольском (Очеретинском) направлении.

"Таким образом, с 21 августа 2025 года на этом участке ситуация стабилизирована, восстановлен контроль над девятью населенными пунктами, еще девять – зачищены от диверсионных групп противника. Только за последние десять дней здесь уничтожено 1756 военнослужащих и 75 единиц техники врага", – говорится в публикации.

По состоянию на 26 октября Силы обороны освободили 185,6 километров квадратных, зачистили 243,8 км кв территории Покровского района, за более чем два месяца общие потери РФ на направлении составили более 15 700 военных и 1364 единицы техники, добавили в ГШ.

"Продолжается постоянное пополнение "обменного фонда" российскими пленными – для возвращения из неволи наших защитников и защитниц", – отметили в командовании.

Карта: Deepstate (синее – освобождено недавно, зеленое – освобождено ранее)

Карта: Deepstate