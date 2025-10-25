Десантники ВСУ освободили село Сухецкое возле Мирнограда – видео
Украинские десантники освободили от российских захватчиков село Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
В освобождении Сухецкого Мирноградской городской общины участвовали военные 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.
Во время штурмовых действий украинские защитники вступили в бой с противником численностью более 60 человек. В результате 44 оккупанта погибли, восемь были ранены и девять сдались в плен.
- 22 октября Силы обороны установили украинский флаг в населенном пункте Кучеров Яр Донецкой области.
- 24 октября сообщалось, что ВСУ зачистили от оккупантов населенный пункт Торское на Лиманском направлении.
