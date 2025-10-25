Десантники ЗСУ звільнили село Сухецьке біля Мирнограда – відео

Українські десантники звільнили від російських загарбників село Сухецьке у Покровському районі Донецької області. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

У звільненні Сухецького Мирноградської міської громади брали участь військові 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

Під час штурмових дій українські оборонці вступили в бій з противником чисельністю понад 60 осіб. В результаті 44 окупанти загинули, вісім були поранені та дев’ять здалися в полон.

Мапа: DeepState