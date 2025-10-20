У центрі Покровська російська ДРГ вбила цивільних. Десантники ЗСУ розгромили окупантів – відео

Днями у Покровську Донецької області російська диверсійно-розвідувальна група вбила кількох цивільних мешканців міста. Про це повідомив Сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

За інформацією військових, днями російська ДРГ зуміла проникнути в центр Покровська. Під час просування окупанти вбили декількох цивільних мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу.

Українські оборонці виявили та ліквідували росіян, які в цей момент переховувалися в одному з приміщень залізничного вокзалу.

На відео – знищення російських ДРГ в одному з приміщень залізничного вокзалу, інших локаціях та на підступах до Покровська.

Військові розповіли, що наразі оборона Покровська посилена додатковими силами та засобами. Спеціальні групи проводять постійний скринінг ймовірних точок проникнення у місто та посилено патрулюють його.

За останні два дні українські військові знищили 14 росіян, яким вдалося потрапити у Покровськ. Військові закликали цивільних мешканців без крайньої потреби не пересуватися містом.

У Сьомому корпусі ШР ДШВ заявили, що ситуація у смузі їхньої відповідальності залишається напруженою. Окупанти хочуть розширити "сіру зону" навколо Покровська й намагаються проникнути в місто з декількох напрямків.

Мапа: DeepState