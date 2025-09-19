Росія не змогла розгорнути повноцінний наступ в районі Покровська і Добропілля – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росіяни не змогли розгорнути повноцінний наступ у районі Покровська та Добропілля в Донецькій області через спротив Сил оборони. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Він розповів, що 19 вересня заслухав доповіді військових, зокрема головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

"Продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. Район Покровська, район Добропілля – саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що українські військові знищують сили окупантів. Втрати росіян він назвав "суттєвими".

"Суттєво поповнено й обмінний фонд для нашої держави. Кожен день додає російських полонених", – сказав глава держави.

Він подякував українським військовим, залученим в обороні Донецької області.

18 вересня Зеленський відвідав Донецьку область. Він розповів, що від початку Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ звільнили вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів.