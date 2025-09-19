Росія не змогла розгорнути повноцінний наступ в районі Покровська і Добропілля – Зеленський
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росіяни не змогли розгорнути повноцінний наступ у районі Покровська та Добропілля в Донецькій області через спротив Сил оборони. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Він розповів, що 19 вересня заслухав доповіді військових, зокрема головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

Читайте також
Дронів та обстрілів побільшало в рази. Чи можуть росіяни відкрити Чернігівський фронт

"Продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. Район Покровська, район Добропілля – саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що українські військові знищують сили окупантів. Втрати росіян він назвав "суттєвими".

"Суттєво поповнено й обмінний фонд для нашої держави. Кожен день додає російських полонених", – сказав глава держави.

Він подякував українським військовим, залученим в обороні Донецької області.

  • 18 вересня Зеленський відвідав Донецьку область. Він розповів, що від початку Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ звільнили вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів.
Читайте також
Росіяни відмовилися від наступу на Сумському напрямку – Зеленський
Володимир Зеленськийвійнадонецька областьфронт