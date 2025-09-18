Зеленський розповів про результати Добропільської контрнаступальної операції

Володимир Зеленський із військовими (Фото: ОП)

Від початку Добропільської контрнаступальної операції Сили оборони звільнили сотні квадратних кілометрів території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами поїздки в Донецьку область.

Глава держави зустрівся з військовими, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Він поспілкувався з захисниками, подякував за результати та відзначив їх державними нагородами.

Була також доповідь головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського про перебіг операції, загальну ситуацію на фронті та майбутні плани.

"Крок за кроком воїни звільняють нашу землю: від початку операції вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів", – наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що майже 100 окупантів вдалося взяти в полон, і лише цими тижнями росіяни мають вже тисячі втрат пораненими та вбитими.

ДОПОВНЕНО О 15:50. Згодом Зеленський заявив, що у районі Покровська та Добропілля тривають жорсткі бої, але Силам оборони вдалося завдати росіянам відчутних втрат.

"Фактично наші сили позбавляють окупанта можливості здійснити на цьому напрямку наступальну повноцінну операцію, яку вони планували довго й на яку розраховували", – наголосив президент.

За його словами, будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують українські оборонці.

"Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями вже більш ніж 2500, з них більш ніж 1300 росіян убито", – продовжив глава держави.

