93 бригада "Холодний Яр" показала кадри зачистки околиць Добропілля – відео
93 окрема механізована бригада "Холодний Яр" взяла під контроль села Грузьке і Веселе неподалік Добропілля, де нещодавно відбувся прорив росіян. Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних Сил України.
У бойових діях взяла учать рота розвідки 93 ОМБр, яка використовувала безпілотні системи різних типів та артилерію.
Зазначається, що військові активно використовували ударні наземні роботизовані комплекси.
"Роботи, оснащені кулеметами, вели вогонь по скупченню противника, підʼїжджаючи фактично упритул", – зазначили у Сухопутних військах.
У результаті штурмових дій воїни 93 ліквідували й захопили в полон значну кількість росіян, повідомили військові.
- 11 серпня проєкт DeepStae заявив про просування окупантів на північному сході від Добропілля Донецької області. В угрупованні "Дніпро" наголосили, що на цьому та Покровському напрямках окупанти намагаються просочуватися малими групами через першу лінію української оборони, проте про контроль над територією не йдеться.
- 12 серпня перший корпус Нацгвардії "Азов" повідомив, що його бійці зайняли смугу оборони на Покровському напрямку. Генштаб заявив, що резервні сили вживають заходів, щоб зупинити просування ворога.
- 15 серпня Зеленський повідомив, що Сили оборони мали успіхи на Покровському напрямку. Президент заявив, що ухвалено рішення про зміцнення всіх напрямків у Донецькій області.
- В той же день "Азов" повідомив, що разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинив просування російських військ на Покровському напрямку.
