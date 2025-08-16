93 окрема механізована бригада "Холодний Яр" взяла під контроль села Грузьке і Веселе неподалік Добропілля, де нещодавно відбувся прорив росіян. Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних Сил України.

У бойових діях взяла учать рота розвідки 93 ОМБр, яка використовувала безпілотні системи різних типів та артилерію.

Зазначається, що військові активно використовували ударні наземні роботизовані комплекси.

"Роботи, оснащені кулеметами, вели вогонь по скупченню противника, підʼїжджаючи фактично упритул", – зазначили у Сухопутних військах.

У результаті штурмових дій воїни 93 ліквідували й захопили в полон значну кількість росіян, повідомили військові.