"Азов" зупинив просування ворога на Покровському напрямку
Перший корпус Нацгвардії "Азов" разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинили просування російських військ на Покровському напрямку. Про це повідомляє пресслужба "Азову".
За останні три доби від російських військових зачищено декілька населених пунктів, зокрема Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.
Ворог зазнав значних втрат у живій силі. Зокрема, вбито 271 російського військового, поранено 101, взято у полон 13.
Також російська армія втратила танк, дві бойові броньовані машини, три гармати та 37 одиниць авто- та мототехніки.
"Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям", – заявили в "Азові".
Проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку триває.
- 11 серпня проєкт DeepStae заявив про просування окупантів на північному сході від Добропілля Донецької області. В угрупованні "Дніпро" наголосили, що на цьому та Покровському напрямках окупанти намагаються просочуватися малими групами через першу лінію української оборони, проте про контроль над територією не йдеться.
- 12 серпня перший корпус Нацгвардії "Азов" повідомив, що його бійці зайняли смугу оборони на Покровському напрямку. Генштаб заявив, що резервні сили вживають заходів, щоб зупинити просування ворога.
- 15 серпня Зеленський повідомив, що Сили оборони мали успіхи на Покровському напрямку. Президент заявив, що ухвалено рішення про зміцнення всіх напрямків у Донецькій області.
