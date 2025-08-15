"Азов" зупинив просування ворога на Покровському напрямку

Ілюстративне фото: azov.org.ua

Перший корпус Нацгвардії "Азов" разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинили просування російських військ на Покровському напрямку. Про це повідомляє пресслужба "Азову".

За останні три доби від російських військових зачищено декілька населених пунктів, зокрема Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

Ворог зазнав значних втрат у живій силі. Зокрема, вбито 271 російського військового, поранено 101, взято у полон 13.

Також російська армія втратила танк, дві бойові броньовані машини, три гармати та 37 одиниць авто- та мототехніки.

"Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям", – заявили в "Азові".

Проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку триває.