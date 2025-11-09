"Місцеві називають це людським сафарі". Анджеліна Джолі розповіла про поїздку до України

Голівудська акторка поділилася, що був момент, коли в неї над головою пролетів ворожий безпілотник – і загалом загроза була постійною

Анджеліна Джолі та українські прикордонники (Фото: ДПСУ)

Голлівудська акторка, режисерка і громадська діячка Анджеліна Джолі вперше поділилася враженнями від візиту до України – вже другого за повномасштабну війну. Про поїздку вона написала в Instagram.

Джолі повідомила, що відвідала Миколаїв та Херсон, щоб зустрітися з родинами, які живуть на прифронтовій території.

"Загроза дронів була постійною, важкою. Чути тихий гул у небі. Місцеві жителі називають це "людським сафарі", коли дрони постійно використовуються для відстеження, полювання та тероризування людей. Був момент, коли нам довелося зупинитися та почекати, поки над головою пролетів дрон", – поділилася Джолі.

Вона наголосила, що була у захисному спорядженні, і для неї це було лише кілька днів, тоді як місцеві родини живуть в таких умовах постійно.

"Вони перенесли свої школи, клініки та дитячі садки в укріплені підвали, рішуче налаштувавшись на те, що життя триватиме. Було важко, але надихаюче спостерігати за цим. Багато людей говорили зі мною про психологічний тягар життя під постійною загрозою – і про глибший страх бути забутими світом", – зазначила голівудська акторка.

Вона додала, що їй "важко зрозуміти", як у світі з таким сильним дипломатичним потенціалом цивільне населення в Україні, Судані, Газі, Ємені, Конго та багатьох інших місцях страждає щодня.

"Ніби ті, хто при владі, нічого не можуть зробити, щоб припинити ці конфлікти та захистити всіх цивільних осіб однаково", – написала вона та висловила захоплення мужністю низки місцевих волонтерських організацій.