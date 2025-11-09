"Місцеві називають це людським сафарі". Анджеліна Джолі розповіла про поїздку до України
Голлівудська акторка, режисерка і громадська діячка Анджеліна Джолі вперше поділилася враженнями від візиту до України – вже другого за повномасштабну війну. Про поїздку вона написала в Instagram.
Джолі повідомила, що відвідала Миколаїв та Херсон, щоб зустрітися з родинами, які живуть на прифронтовій території.
"Загроза дронів була постійною, важкою. Чути тихий гул у небі. Місцеві жителі називають це "людським сафарі", коли дрони постійно використовуються для відстеження, полювання та тероризування людей. Був момент, коли нам довелося зупинитися та почекати, поки над головою пролетів дрон", – поділилася Джолі.
Вона наголосила, що була у захисному спорядженні, і для неї це було лише кілька днів, тоді як місцеві родини живуть в таких умовах постійно.
"Вони перенесли свої школи, клініки та дитячі садки в укріплені підвали, рішуче налаштувавшись на те, що життя триватиме. Було важко, але надихаюче спостерігати за цим. Багато людей говорили зі мною про психологічний тягар життя під постійною загрозою – і про глибший страх бути забутими світом", – зазначила голівудська акторка.
Вона додала, що їй "важко зрозуміти", як у світі з таким сильним дипломатичним потенціалом цивільне населення в Україні, Судані, Газі, Ємені, Конго та багатьох інших місцях страждає щодня.
"Ніби ті, хто при владі, нічого не можуть зробити, щоб припинити ці конфлікти та захистити всіх цивільних осіб однаково", – написала вона та висловила захоплення мужністю низки місцевих волонтерських організацій.
- 5 листопада співрозмовник LIGA.net підтвердив, що Джолі приїхала до Херсона. Вона відвідала, серед іншого, дитячу та обласну лікарні. Це вже другий її візит із початку повномасштабної війни. Це вже другий її візит до України за час повномасштабної війни – зірка Голлівуду також відвідувала Львів у травні 2022 року.
- Проїхавши дорогами загального користування у Херсоні, Джолі побачила антидронові сітки, встановлені в деяких районах.
