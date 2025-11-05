Анджеліна Джолі відвідала Херсон – джерело

Анджеліна Джолі (Фото: EPA/FABIO FRUSTACI)

Голлівудська акторка та громадська діячка Анджеліна Джолі відвідала Херсон 5 листопада. Інформацію LIGA.net підтвердив співрозмовник у місцевій владі.

За наданими даними, Джолі приїхала в Херсон на запрошення гуманітарного фонду, але його назву не розкривають. Американська акторка відвідала медичні установи міста, зокрема дитячу та обласну лікарні.

Інші подробиці співрозмовник не став повідомляти з міркувань безпеки.

Мережею ширяться фото зірки із лікарні та нібито з блокпоста. Однак офіційного підтвердження інформації наразі немає ані з української сторони, ані з боку самої Джолі.

Це не перший візит акторки в Україну. У травні 2022 року Джолі відвідала Львів, де зустрілася з вимушеними переселенцями, медиками, чиновниками, залізничниками та спустилася в укриття, коли ввімкнулися сирени повітряної тривоги.

Також зірка Голлівуду відвідала львівську кав'ярню.