Анджеліна Джолі відвідала Херсон – джерело
Голлівудська акторка та громадська діячка Анджеліна Джолі відвідала Херсон 5 листопада. Інформацію LIGA.net підтвердив співрозмовник у місцевій владі.
За наданими даними, Джолі приїхала в Херсон на запрошення гуманітарного фонду, але його назву не розкривають. Американська акторка відвідала медичні установи міста, зокрема дитячу та обласну лікарні.
Інші подробиці співрозмовник не став повідомляти з міркувань безпеки.
Мережею ширяться фото зірки із лікарні та нібито з блокпоста. Однак офіційного підтвердження інформації наразі немає ані з української сторони, ані з боку самої Джолі.
Це не перший візит акторки в Україну. У травні 2022 року Джолі відвідала Львів, де зустрілася з вимушеними переселенцями, медиками, чиновниками, залізничниками та спустилася в укриття, коли ввімкнулися сирени повітряної тривоги.
Також зірка Голлівуду відвідала львівську кав'ярню.
- В лютому 2025 року Ілон Маск поширив пропаганду, нібито USAID платив західним зіркам за підтримку Зеленського. У переліку згадувалося і про Анджеліну Джолі.
Коментарі (0)