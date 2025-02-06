Маск поширив пропаганду, нібито USAID платив західним зіркам за підтримку Зеленського

Ілон Маск (Фото: ЕРА)

Американський бізнесмен Ілон Маск, який обіймає посаду спеціального держслужбовця при адміністрації Дональда Трампа, поширив у соцмережі X відео про те, що USAID нібито фінансувало західних зірок, щоб ті підвищували популярність президента Володимира Зеленського.

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У ролику йдеться, що кілька американських знаменитостей, які відвідували Україну, нібито отримували мільйонні виплати від USAID, щоб підвищити популярність Зеленського за кордоном, особливо в США.

Серед них згадуються Анджеліна Джолі, Жан-Клод Ван Дамм, Орландо Блум і Бен Стіллер.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що відео було створене росіянами. Ба більше, на медіа, яке маркується як першоджерело, взагалі нема такої новини.

"Найгірше, що росіяни намагаються використовувати X проти інтересів США. Це те саме, якби Томагавки летіли б не по ворогах Америки, а по ній самій. І за це росіян потрібно буде покарати", – додав Коваленко.

21 січня 2025 року Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. Зокрема, це стосується і USAID.

3 лютого Маск заявив, що Міністерство ефективності уряду (DOGE), яке він очолює, працює над повною ліквідацією USAID.

Того ж дня держсекретар Марко Рубіо заявив, що став виконувачем обов'язків директора USAID.

4 лютого адміністрація Трампа звинуватила USAID у фінансуванні макових плантацій в Афганістані, підтримці бойовиків у Сирії та спірних проєктах.