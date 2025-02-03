Рубіо каже, що виконує обов’язки керівника USAID

Марко Рубіо (Фото: Graeme Sloan/EPA)

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що він виконує обов’язки директора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Його слова наводить телеканал CNN.

Рубіо під час візиту до Сальвадору у понеділок, 3 лютого, оголосив, що він виконує обов’язки очільника USAID. Це сталося через декілька годин після того, як бізнесмен Ілон Маск, якому доручено реформувати федеральний уряд, заявив, що президент США Дональд Трамп підтримав закриття агентства.

Рубіо сказав, що функції USAID повинні узгоджуватися із зовнішньою політикою Сполучених Штатів, на яку "агентство наразі не зважає".

Держсекретар додав, що він виконує обов’язки адміністратора USAID, але уточнив, що "делегував повноваження" комусь іншому, з ким він підтримує зв’язок.

Відповідаючи на запитання про те, чи робота USAID є життєво важливою для національної безпеки та просування інтересів США, Рубіо сказав: "Є речі, які USAID, які ми робимо через USAID, які ми повинні продовжувати робити, і ми продовжуватимемо робити".

Дипломат наголосив, що водночас до деяких речей, які робить агентство, є "серйозні запитання".

У матеріалі CNN йдеться, що USAID опинилося в центрі зусиль нової адміністрації щодо скорочення витрат федерального бюджету. Трамп та його союзники заявляли, що агентство, яке було створене Конгресом як незалежний орган, насправді є однопартійною ініціативою, яка, мовляв, сприяє демократам.