У Вашингтоні закрили головний офіс USAID, працівників сповістили поштою – CNN
У Вашингтоні 3 лютого не працює головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Працівників через електронну пошту проінформували, що приходити на роботу не потрібно, передає CNN.
"За наказом керівництва Агентства головний офіс USAID у будівлі Рональда Рейгана у Вашингтоні, округ Колумбія, буде закритий для співробітників у понеділок, 3 лютого 2025 року. Працівники, які зазвичай працюють у головному офісі, виконуватимуть свої обов’язки дистанційно, за винятком тих, хто займається критично важливими функціями на місці або обслуговуванням будівлі, – їм повідомлять окремо", – йдеться в електронному листі, копію якого отримав CNN.
Днями в американських медіа, зокрема Associated Press, з'явилася інформація, що адміністрація президента Дональда Трампа відсторонила від роботи двох головних керівників служб безпеки USAID після того, як ті відмовилися передати секретні матеріали у зонах обмеженого доступу інспекційним командам Ілона Маска.
Сам Маск напередодні заявив, що USAID нібито фінансувала коштом американських платників податків "дослідження біологічної зброї, включно з COVID-19, яка вбила мільйони людей", і наголосив, що агенції "слід загинути".
- 21 січня 2025 року Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. Зокрема, це стосується і USAID. Пентагон повідомив, що військової допомоги для України це не стосується.
- 28 січня США призупинили ключову програму для українських біженців U4U. 29 січня The New York Times повідомив, що Білий дім відновить фінансування деяких програм зовнішньої допомоги.
- Президент Зеленський повідомив, що деякі критично важливі програми, призупинені через тимчасове замороження фінансування США, виконуватимуться за кошти України, також із цього приводу держава вестиме переговори з європейськими партнерами. В ОП анонсували переговори зі США про відновлення фінансування за USAID.