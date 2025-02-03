У Вашингтоні закрили головний офіс USAID, працівників сповістили поштою – CNN

Працівники, які зазвичай працюють у головному офісі, виконуватимуть свої обов’язки дистанційно, йдеться у копії листа

Офіс USAID у Вашингтоні (Фото: Igor Pivovar/Google photo)

У Вашингтоні 3 лютого не працює головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Працівників через електронну пошту проінформували, що приходити на роботу не потрібно, передає CNN.

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"За наказом керівництва Агентства головний офіс USAID у будівлі Рональда Рейгана у Вашингтоні, округ Колумбія, буде закритий для співробітників у понеділок, 3 лютого 2025 року. Працівники, які зазвичай працюють у головному офісі, виконуватимуть свої обов’язки дистанційно, за винятком тих, хто займається критично важливими функціями на місці або обслуговуванням будівлі, – їм повідомлять окремо", – йдеться в електронному листі, копію якого отримав CNN.

Днями в американських медіа, зокрема Associated Press, з'явилася інформація, що адміністрація президента Дональда Трампа відсторонила від роботи двох головних керівників служб безпеки USAID після того, як ті відмовилися передати секретні матеріали у зонах обмеженого доступу інспекційним командам Ілона Маска.

Сам Маск напередодні заявив, що USAID нібито фінансувала коштом американських платників податків "дослідження біологічної зброї, включно з COVID-19, яка вбила мільйони людей", і наголосив, що агенції "слід загинути".