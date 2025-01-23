Пентагон: Указ Трампа про зупинення допомоги на 90 днів не стосується допомоги Україні
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Указ президента США Дональда Трампа про паузу на 90 днів у наданні міжнародної підтримки не стосується військової допомоги Україні. Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на інформацію від Пентагону.

"Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки", – сказали в Міноборони США.

Це означає, що в силі залишаються контракти на виготовлення зброї за програмою USAI і постачання озброєння із запасів Пентагону за програмою PDA. Обидві були оголошені попереднім президентом США Джо Байденом.

Наразі поки що невідомо, чи може вплинути указ Трампа на невійськову допомогу Україні і якщо так, то як само. Посольство США в Україні не дало жодних роз'яснень з цього приводу і лише посилається на текст указу, повідомляє Радіо Свобода.

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