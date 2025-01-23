Пентагон: Указ Трампа про зупинення допомоги на 90 днів не стосується допомоги Україні

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Указ президента США Дональда Трампа про паузу на 90 днів у наданні міжнародної підтримки не стосується військової допомоги Україні. Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на інформацію від Пентагону.

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"Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки", – сказали в Міноборони США.

Це означає, що в силі залишаються контракти на виготовлення зброї за програмою USAI і постачання озброєння із запасів Пентагону за програмою PDA. Обидві були оголошені попереднім президентом США Джо Байденом.

Наразі поки що невідомо, чи може вплинути указ Трампа на невійськову допомогу Україні і якщо так, то як само. Посольство США в Україні не дало жодних роз'яснень з цього приводу і лише посилається на текст указу, повідомляє Радіо Свобода.

21 січня Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від США на 90 днів. За його словами, допомога іншим країнам у багатьох випадках суперечить американським цінностям.

23 січня на форумі в Давосі він заявив, що має намір просити країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.