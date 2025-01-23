Пентагон: Указ Трампа про зупинення допомоги на 90 днів не стосується допомоги Україні
Указ президента США Дональда Трампа про паузу на 90 днів у наданні міжнародної підтримки не стосується військової допомоги Україні. Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на інформацію від Пентагону.
"Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки", – сказали в Міноборони США.
Це означає, що в силі залишаються контракти на виготовлення зброї за програмою USAI і постачання озброєння із запасів Пентагону за програмою PDA. Обидві були оголошені попереднім президентом США Джо Байденом.
Наразі поки що невідомо, чи може вплинути указ Трампа на невійськову допомогу Україні і якщо так, то як само. Посольство США в Україні не дало жодних роз'яснень з цього приводу і лише посилається на текст указу, повідомляє Радіо Свобода.
- 21 січня Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від США на 90 днів. За його словами, допомога іншим країнам у багатьох випадках суперечить американським цінностям.
- 23 січня на форумі в Давосі він заявив, що має намір просити країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.