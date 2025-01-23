Зусилля США щодо досягнення миру між Росією та Україною продовжуються – Трамп

Дональд Трамп на форумі в Давосі (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявив, що його команда працюватиме над мирною угодою між Україною та Росією для припинення повномасштабної війни. Про це він сказав на економічному форумі в Давосі, повідомляє CNN.

Трамп зазначив, що США домовилися про угоду щодо припинення вогню у секторі Гази. Тепер він має намір досягти аналогічного й у війні Росії проти України.

"Наші зусилля забезпечити мирне врегулювання між Росією та Україною зараз, сподіваюся, продовжуються", – сказав Трамп.

Він назвав повномасштабну війну в Україні "справжнім полем смерті" і підкреслив, що вкрай важливо досягти мирної угоди, оскільки "мільйони солдатів гинуть". На його думку, Київ "готовий укласти угоду".

Також американський президент підтвердив своє бажання зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, про яке раніше заявляв.

"Я дійсно хотів би незабаром зустрітися з президентом Путіним, щоб покласти край цій війні. Це не з погляду економіки чи чогось ще. Це з погляду того, що мільйони життів витрачаються даремно", – сказав він.