Трамп доручив помічникам організувати зідзвон із Путіним вже днями – CNN

Під час розмови обговорюватиметься особиста зустріч

Дональд Трамп (Фото: Peter Foley/EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним найближчими днями після інавгурації. Про це пише CNN, посилаючись на неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.

Зазначається, що Трамп хоче обговорити із Путіним особисту зустріч у найближчі місяці, щоб спробувати покласти край війні РФ проти України.

Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства – зокрема і шляхом безпосередньої розмови з Путіним.

Представники команди національної безпеки Трампа почали працювати над телефонною розмовою з Путіним кілька тижнів тому. Незрозуміло, чи була остаточно визначена дата розмови.

7 січня 2025 року обраний американський лідер допустив, що міг би зустрітися з російським диктатором "значно швидше, ніж через шість місяців". Однак наголосив, що зустріч до інавгурації була б недоречною.

9 січня Трамп заявив, що вже готується його зустріч з Путіним, але не назвав термінів. У Кремлі заявили, що конкретних планів зустрічі немає.

12 січня повідомлялось, що майбутній радник обраного президента США з нацбезпеки Майк Волц анонсував телефонну розмову між Трампом і Путіним найближчими тижнями.

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