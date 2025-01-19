Трамп розповів, чим займатиметься у перший тиждень президентства

Дональд Трамп заявив, що масова депортація іммігрантів без документів буде для нього пріоритетом

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver / EPA)

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що після вступу на посаду планує підписати "рекордну" кількість указів. Про це стало відомо з його інтерв’ю NBC News.

Трамп розповів, що на порядку денному в перший тиждень його перебування на посаді насамперед будуть питання щодо масових депортацій іммігрантів без документів та поїздка до Лос-Анджелеса, щоб оглянути збитки від пожеж.

Також новообраний президент США розповів, що темою його інавгураційної промови будуть "єдність і сила", а ще слово "справедливість".

Трамп повторив, що масова депортація іммігрантів без документів буде для нього пріоритетом. Він не назвав точної дати чи міста, де розпочнуться заходи, але сказав, що це відбудеться найближчим часом.

"Це почнеться дуже рано, дуже швидко. Я не можу сказати, в яких містах, тому що все розвивається. І я не думаю, що ми хочемо сказати, яке місто. Ви побачите це на власні очі", – наголосив він.

Трамп сказав, що він ще не визначив, скільки указів підпише після вступу на посаду, але вважає, що це буде "рекордна" кількість. На запитання, чи буде це "понад 100", Трамп відповів: "Ну, принаймні в цій категорії".

"У нас є рекордна кількість документів, які я підпишу відразу після [інавгураційної] промови", – наголосив він.

Крім цього, новообраний американський президент розповів про плани відвідати Лос-Анджелес, який постраждав через лісові пожежі.

"Я збирався поїхати, власне, вчора, але подумав, що буде краще, якби я поїхав як президент. Я підозрюю, що це трохи доречніше", – заявив він.

За його словами, ймовірно, поїздка відбудеться наприкінці тижня.

18 січня 2025 року стало відомо, що інавгурацію президента США вперше за 40 років проведуть у приміщенні, а не на вулиці. Рішення про перенесення церемонії пов'язане з похолоданням.

Канал CBS News повідомив, що Трамп прибув у Вашингтон перед інавгурацією, яка відбудеться 20 січня.