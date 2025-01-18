Інавгурація Трампа відбудеться у приміщенні, а не на вулиці. Це вперше за 40 років

Новообраний американський лідер заявив, що не хоче, щоб постраждали люди

Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

Інавгурацію президента США вперше за 40 років проведуть у приміщенні, а не на вулиці. Рішення про перенесення церемонії пов'язане з похолоданням, повідомив новообраний президент Дональд Трамп, передає Reuters.

"Країною прокотилася арктична буря. Я не хочу, щоб люди постраждали або отримали будь-які каліцтва. Тому я розпорядився, щоб інавгураційна промова, на додаток до молитов та інших промов, була виголошена в Ротонді Капітолія США", – написав він на своїй платформі Truth Social.

Трамп також повідомив, що його прихильники матимуть змогу спостерігати за церемонією на екранах усередині Capital One Arena. Це хокейний стадіон, який вміщує 20 000 осіб.

Парад за участю маршируючих оркестрів та інших груп, що проходять Пенсільванія-авеню до Білого дому, теж перенесуть на Capital One Arena.

Після присяги новообраний президент США планує приєднатися до всіх на арені.

Повідомляється, що перед цим інавгурацію переносили до приміщення через сильний холод у 1985 році. Тоді відбулася друга інавгурація Рональда Рейгана. Температура повітря опускалася до -23...-29 градусів за Цельсієм.

Згідно з прогнозом погоди на 20 січня 2025 року, у Вашингтоні очікується -7 градусів за Цельсієм та холодний вітер.