Инаугурация Трампа состоится в помещении, а не на улице. Это впервые за 40 лет

Новоизбранный американский лидер заявил, что не хочет, чтобы пострадали люди

Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

Инаугурацию президента США впервые за 40 лет проведут в помещении, а не на улице. Решение о переносе церемонии связано с похолоданием, сообщил новоизбранный президент Дональд Трамп, передает Reuters.

"По стране прокатилась арктическая буря. Я не хочу, чтобы люди пострадали или получили какие-либо увечья. Поэтому я распорядился, чтобы инаугурационная речь, в дополнение к молитвам и другим речам, была произнесена в Ротонде Капитолия США", – написал он на своей платформе Truth Social.

Трамп также сообщил, что его сторонники смогут наблюдать за церемонией на экранах внутри Capital One Arena. Это хоккейный стадион, который вмещает 20 000 человек.

Парад с участием марширующих оркестров и других групп, проходящих по Пенсильвания-авеню к Белому дому тоже перенесут на Capital One Arena.

После присяги новоизбранный президент США планирует присоединиться ко всем на арене.

Сообщается, что перед этим инаугурацию переносили в помещение из-за сильного холода в 1985 году. Тогда состоялась вторая инаугурация Рональда Рейгана. Температура воздуха опускалась до -23...-29 градусов по Цельсию.

Согласно прогнозу погоды на 20 января 2025 года, в Вашингтоне ожидается -7 градусов по Цельсию и холодный ветер.