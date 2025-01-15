Орбан не приедет на инаугурацию Трампа, у него другие планы

Орбан планирует выступить с речью в Будапеште 20 января, где подытожит результаты венгерского председательства в Евросоюзе

Дональд Трамп и Виктор Орбан (Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak)

Премьер Венгрии Виктор Орбан, ближайший соратник Дональда Трампа в Европе, не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США 20 января. Об этом сообщил руководитель пресс-службы главы венгерского правительства Берталан Хаваши, передает издание Telex.

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По его словам, Орбан планирует выступить с речью в Будапеште 20 января, где подытожит результаты венгерского председательства в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что технологические корпорации Google и Microsoft пожертвовали по $1 млн в инаугурационный фонд Дональда Трампа вслед за другими крупными компаниями, такими как Amazon, Meta, OpenAI и Uber.

В целом инаугурационный фонд Трампа уже собрал рекордные $170 млн.

Президент Владимир Зеленский говорил, что не готов приехать на инаугурацию Трампа без приглашения.

После победы на президентских выборах в США он заявил, что считает приоритетом завершение российско-украинской войны, потому что она сложнее ситуации на Ближнем Востоке.

2 января 2025 года стало известно, что за день до инаугурации Трамп проведет политическое мероприятие в Вашингтоне.