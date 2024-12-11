Трамп заявил, что завершение войны в Украине для США приоритетнее Ближнего Востока
Избранный президент США Дональд Трамп считает приоритетом завершение российско-украинской войны, поскольку та, по его мнению, сложнее ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в интервью французскому Paris Match.
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Касаясь вопроса Сирии, Трамп сказал, что "в мире много кризисов". В то же время он подчеркнул, что сирийцам сейчас "придется самим заботиться о себе", это не приоритет Вашингтона.
"Приоритетом является решение проблемы Украины с Россией. Обе страны несут невероятные человеческие потери. Сотни тысяч солдат погибают. Ближний Восток тоже важен, но я думаю, что это менее сложная ситуация для управления, чем Украина и Россия", – сказал политик.
- 7 декабря 2024 года Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом в Париже. По его словам, американский политик "настроен решительно".
- 8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой.
- 11 декабря издание Reuters написало, что Трамп на встрече с Зеленским и Макроном дал четко понять, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров.