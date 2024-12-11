Reuters: Трамп сказал Зеленскому и Макрону, что хочет немедленного прекращения огня

Неназванные собеседники утверждают, что Зеленский и Макрон объяснили Трампу, что Путин изменился с 2017 года

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп подтвердил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой Франции Эмманюэлем Макроном, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пятерых проинформированных о встрече людей.

По словам четырех неназванных собеседников, встреча длилась 35 минут, но конкретные детали видения мира лидеры трех стран не обсуждали. Один из собеседников отметил, что Трамп вел себя "дружелюбно, уважительно и открыто" и пребывал "в режиме слушания".

Как сказал собеседник из Офиса президента Зеленского, на встрече обсудили некоторые ключевые моменты. В частности, речь шла о гарантиях, так как одного прекращения огня недостаточно и российский диктатор Владимир Путин может его нарушить. По словам собеседника, Трамп "думает обо всех деталях".

Как отметили несколько неназванных приближенных к Трампу чиновников, он сконцентрировался во время встреч на установлении личных отношений. Макрон же, по словам двух собеседников, на встрече попытался доказать, что Европа многое сделала для поддержки Украины и готова "более равномерно" распределить бремя безопасности с США.

Как отметил неназванный чиновник, Зеленский и Макрон были "на одной волне" в ходе обсуждения, но старались не создать впечатление, будто "загоняют Трампа в угол". Они объяснили Трампу, что Путин в 2024 году не такой, как в 2017-м, когда республиканец был у власти в США, сказал еще один собеседник.

В качестве аргумента для более жесткой позиции в отношении России также использовалось падение режима Башара Асада в Сирии и бегство оттуда российских войск.