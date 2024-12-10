Зеленский: Я сказал Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая

По мнению украинского президента, США способны добиться "чрезвычайных результатов – того, чего не смогли достичь другие"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SARAH MEYSSONNIER)

Российский диктатор Владимир Путин боится только избранного лидера США Дональда Трампа и, возможно, Китая. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в X.

"Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Только решительность может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир", – говорится в сообщении.

По мнению Зеленского, США способны добиться "чрезвычайных результатов – того, чего не смогли достичь другие". Чтобы добиться успеха в завершении российско-украинской войны, нужна решительность Соединенных Штатов, Европы и "всех в мире, кто ценит безопасность – а также сильные позиции и гарантии мира", добавил он.

"Самое важное – работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор", – подытожил Зеленский, поблагодарив Трампа за его "твердую решимость завершить эту войну справедливо".