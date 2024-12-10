Зеленский: Я сказал Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая
Российский диктатор Владимир Путин боится только избранного лидера США Дональда Трампа и, возможно, Китая. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в X.
"Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Только решительность может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир", – говорится в сообщении.
По мнению Зеленского, США способны добиться "чрезвычайных результатов – того, чего не смогли достичь другие". Чтобы добиться успеха в завершении российско-украинской войны, нужна решительность Соединенных Штатов, Европы и "всех в мире, кто ценит безопасность – а также сильные позиции и гарантии мира", добавил он.
"Самое важное – работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор", – подытожил Зеленский, поблагодарив Трампа за его "твердую решимость завершить эту войну справедливо".
- 7 декабря 2024 Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом в Париже. По его словам, американский политик "настроен решительно".
- В тот же день немецкий канцлер Олаф Шольц позвонил Трампу. Он убежден, что стороны смогут разработать общую стратегию по отношению к Украине.
- 8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой.
- 9 декабря Зеленский сказал Трампу и Макрону, что принудить российского диктатора к миру можно только в том случае, когда Украина сильна. Для этого союзники должны передать дальнобойные системы, включая ATACMS, Taurus, Storm Shadow и SCALP.