Зеленський: Я сказав Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю
Російський диктатор Володимир Путін боїться тільки обраного лідера США Дональда Трампа і, "можливо, Китаю". Про це заявив президент Володимир Зеленський у X.
"Я сказав президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир", – йдеться у дописі.
На думку Зеленського, США здатні досягти "надзвичайних результатів – того, чого не змогли досягти інші". Щоб досягти успіху в завершенні російсько-української війни, потрібна рішучість Сполучених Штатів, Європи та "всіх у світі, хто цінує безпеку, – а також сильні позиції та гарантії миру", додав він.
"Найважливіше – працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це наш пріоритет. Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова", – підсумував Зеленський, подякувавши Трампу за його "тверду рішучість завершити цю війну справедливо".
- 7 грудня 2024 року Зеленський розкрив деталі зустрічі із Трампом у Парижі. За його словами, американський політик "налаштований рішуче".
- Того самого дня німецький канцлер Олаф Шольц зателефонував Трампу. Він переконаний, що сторони зможуть розробити спільну стратегію щодо України.
- 8 грудня Трамп закликав негайно припинити вогонь в Україні та розпочати переговори. Зеленський заявив, що Путіна можна зупинити силою.
- 9 грудня Зеленський сказав Трампу і Макрону, що примусити російського диктатора до миру можна лише в тому разі, коли Україна сильна. Для цього союзники повинні передати далекобійні системи, зокрема ATACMS, Taurus, Storm Shadow та SCALP.