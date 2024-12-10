Зеленський: Я сказав Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю

На думку українського президента, США здатні досягти "надзвичайних результатів – того, чого не змогли досягти інші"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SARAH MEYSSONNIER)

Російський диктатор Володимир Путін боїться тільки обраного лідера США Дональда Трампа і, "можливо, Китаю". Про це заявив президент Володимир Зеленський у X.

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"Я сказав президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир", – йдеться у дописі.

На думку Зеленського, США здатні досягти "надзвичайних результатів – того, чого не змогли досягти інші". Щоб досягти успіху в завершенні російсько-української війни, потрібна рішучість Сполучених Штатів, Європи та "всіх у світі, хто цінує безпеку, – а також сильні позиції та гарантії миру", додав він.

"Найважливіше – працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це наш пріоритет. Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова", – підсумував Зеленський, подякувавши Трампу за його "тверду рішучість завершити цю війну справедливо".