Зеленський: Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів

Президент відреагував на повідомлення у медіа про нібито зниження призовного віку

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вкотре виступив проти зниження мобілізаційного віку до 18 років. Натомість він пропонує посилювати українські бригади й послаблювати військові спроможності країни-агресора, випливає з допису в X.

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"Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів", – написав глава держави.

За його словами, пріоритетом має бути постачання ракет українській армії й зниження військового потенціалу РФ, а не зниження призовного віку в Україні.

"Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах", – підсумував Зеленський.