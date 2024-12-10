Зеленський: Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів
Президент Володимир Зеленський вкотре виступив проти зниження мобілізаційного віку до 18 років. Натомість він пропонує посилювати українські бригади й послаблювати військові спроможності країни-агресора, випливає з допису в X.
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"Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів", – написав глава держави.
За його словами, пріоритетом має бути постачання ракет українській армії й зниження військового потенціалу РФ, а не зниження призовного віку в Україні.
"Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах", – підсумував Зеленський.
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