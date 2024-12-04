Блінкен заявив, що Україна має ухвалити "важкі рішення" щодо мобілізації

Ентоні Блінкен (Фото: Alessandro Di Meo/EPA)

Україна має ухвалити "важкі рішення" щодо подальшої мобілізації людей. Таку думку на брифінгу після зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі висловив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Радіо Свобода.

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"Україна має ухвалити важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення. Ми прагнемо переконатися, що вони [мобілізовані] мають підготовку та необхідне обладнання", – наголосив Блінкен.

Держсекретар додав, що це критично важливо. За його словами, "навіть з грошима, навіть з боєприпасами на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії". Водночас Блінкен не уточнив, які заходи має на увазі під "важкими рішеннями".

27 листопада Reuters писало, що США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.

Співрозмовник агентства зазначив, що "мобілізація та збільшення живої сили можуть мати важливе значення в цей час, коли ми дивимося на поле бою сьогодні".

На матеріал відреагував радник президента Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Заклики щодо зниження мобілізаційного віку в Україні не мають сенсу, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що анонсована раніше техніка не надходить вчасно", – написав він.

Литвин додав, що через ці зволікання Україні не вистачає зброї, аби оснастити вже мобілізованих солдатів.