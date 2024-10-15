У США тиснуть на Зеленського щодо зниження віку призову – радник Єрмака

"Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років", – заявив Лещенко

Ілюстративне фото: Depositphotos

Політики з демократичної та республіканської партій США "тиснуть" на президента Володимира Зеленського у питанні зниження мобілізаційного віку, голова держави "не продавився". Про це заявив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років", – написав радник.

За його словами, американці натякають, що лише західної зброї недостатньо – і потрібна мобілізація з 18 років.

Лещенко стверджує, що Зеленський "не продавився" й продовжує переконувати демократів та республіканців давати зброю Україні без зміни віку призову.

Раніше, у серпні, член оборонного комітету Федір Веніславський підтверджував, що питання зниження віку мобілізації періодично підіймають партнери України, котрі й надають допомогу.

На їхню думку, саме цей вік є "найоптимальнішим та ефективним", аби громадяни могли продуктивно воювати з урахуванням їхніх фізичних і психологічних якостей, зазначав нардеп від Слуги народу.

Водночас він акцентував, що наразі не планується зниження призовного віку – і у всіх владних інституцій однакова позиція стосовно цього.

Згідно з чинним законодавством, мобілізації під час війни підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

Проте раніше існувала юридична колізія, яка дозволяла мобілізувати чоловіків 18-25 років, якщо їх раніше визнали обмежено придатними у воєнний час – тепер це заборонено окремим законом Верховної Ради.

Ще до відповідного закону з'явилася інформація про директиву командування Сухопутних військ, яка забороняє мобілізацію обмежено придатних осіб віком 18-25 років, це підтвердили два співрозмовники LIGA.net у Верховній Раді. Також ця директива обмежила призов чоловіків віком 50+. Тепер їх можна мобілізувати винятково за окремим розпорядженням Генштабу.