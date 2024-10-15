У США тиснуть на Зеленського щодо зниження віку призову – радник Єрмака
Політики з демократичної та республіканської партій США "тиснуть" на президента Володимира Зеленського у питанні зниження мобілізаційного віку, голова держави "не продавився". Про це заявив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.
"Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років", – написав радник.
За його словами, американці натякають, що лише західної зброї недостатньо – і потрібна мобілізація з 18 років.
Лещенко стверджує, що Зеленський "не продавився" й продовжує переконувати демократів та республіканців давати зброю Україні без зміни віку призову.
Раніше, у серпні, член оборонного комітету Федір Веніславський підтверджував, що питання зниження віку мобілізації періодично підіймають партнери України, котрі й надають допомогу.
На їхню думку, саме цей вік є "найоптимальнішим та ефективним", аби громадяни могли продуктивно воювати з урахуванням їхніх фізичних і психологічних якостей, зазначав нардеп від Слуги народу.
Водночас він акцентував, що наразі не планується зниження призовного віку – і у всіх владних інституцій однакова позиція стосовно цього.
- Згідно з чинним законодавством, мобілізації під час війни підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.
- Проте раніше існувала юридична колізія, яка дозволяла мобілізувати чоловіків 18-25 років, якщо їх раніше визнали обмежено придатними у воєнний час – тепер це заборонено окремим законом Верховної Ради.
- Ще до відповідного закону з'явилася інформація про директиву командування Сухопутних військ, яка забороняє мобілізацію обмежено придатних осіб віком 18-25 років, це підтвердили два співрозмовники LIGA.net у Верховній Раді. Також ця директива обмежила призов чоловіків віком 50+. Тепер їх можна мобілізувати винятково за окремим розпорядженням Генштабу.