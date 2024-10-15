У США тиснуть на Зеленського щодо зниження віку призову – радник Єрмака
Ілюстративне фото: Depositphotos

Політики з демократичної та республіканської партій США "тиснуть" на президента Володимира Зеленського у питанні зниження мобілізаційного віку, голова держави "не продавився". Про це заявив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.

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"Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років", – написав радник.

За його словами, американці натякають, що лише західної зброї недостатньо – і потрібна мобілізація з 18 років.

Лещенко стверджує, що Зеленський "не продавився" й продовжує переконувати демократів та республіканців давати зброю Україні без зміни віку призову.

Раніше, у серпні, член оборонного комітету Федір Веніславський підтверджував, що питання зниження віку мобілізації періодично підіймають партнери України, котрі й надають допомогу.

На їхню думку, саме цей вік є "найоптимальнішим та ефективним", аби громадяни могли продуктивно воювати з урахуванням їхніх фізичних і психологічних якостей, зазначав нардеп від Слуги народу.

Водночас він акцентував, що наразі не планується зниження призовного віку – і у всіх владних інституцій однакова позиція стосовно цього.

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