Веніславський: Зниження віку мобілізації зараз не планується, це позиція всіх владних інституцій

Нардеп визнав, що це питання підіймають партнери, але ініціатив з боку України немає – рівень мобілізації влаштовує військове керівництво

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Наразі не планується зниження призовного віку, у всіх владних інституцій однакова позиція щодо цього, повідомив LIGA.net Федір Веніславський, депутат від Слуги народу й член Комітету з питань нацбезпеки й оборони.

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"Зниження призовного віку наразі не планується! Є чітка синхронна позиція усіх владних інституцій щодо цього питання!" – заявив він.

Водночас нардеп не відповів на запитання, скільки б зайняло ухвалення зниження віку мобілізації, якби таке рішення було, і чи треба для цього вводити окремий законопроєкт, чи достатньо правок до нового закону про мобілізації.

Раніше в українському сегменті Telegram поширилася фраза з брифінгу Веніславського у Media Center Ukraine, де він визнав: партнери порушують питання зниження віку призову.

Проте до цих слів він наголошував, що жодних ініціатив зменшення призовного віку нижче 25 років в Україні немає – ні від Верховної Ради, ні від представників Генерального штабу ЗСУ, головнокомандувача Олександра Сирського та Міністерства оборони.

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"Тобто говорити про необхідність зменшення віку призову на військову службу під час мобілізації у нас підстав немає", – зауважив нардеп.

Однак він повідомив, що питання зниження мобілізаційного віку до 18-25 років періодично підіймають партнери, які надають Україні допомогу.

На їх думку, саме вік 18-25 є "найоптимальнішим та ефективним" для того, щоб громадяни могли продуктивно воювати, враховуючи їх фізичні й психологічні якості, передав Веніславський.

Проте, наголосив він ще раз, немає "жодних ініціатив у цьому плані" на рівні України, законодавчої, виконавчої влади та президента.

На цьому ж брифінгу нардеп зауважив, що після ухвалення нового закону, нинішня ситуація з мобілізацією влаштовує вище військове керівництво країни.

Зараз загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років відбулося у квітні 2024 року, на третій рік повномасштабної війни.

Водночас існує юридична колізія, яка зараз дозволяє призвати чоловіків до 25 років, якщо їх визнано непридатними до військової служби в мирний час, але залишалися обмежено придатними для служби у воєнний час. Парламент хоче подолати цю колізію окремим законопроєктом.

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