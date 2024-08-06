Вениславский: Снижение возраста мобилизации сейчас не планируется, это позиция всей власти

Нардеп признал, что этот вопрос поднимают партнеры, но инициатив со стороны Украины нет – уровень мобилизации устраивает военное руководство

Иллюстративное фото: Depositphotos

Сейчас не планируется снижение призывного возраста, у всех властных институтов одинаковая позиция по этому поводу, сообщил LIGA.net Федор Вениславский, депутат от Слуги народа и член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

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"Снижение призывного возраста пока не планируется! Есть четкая синхронная позиция всех властных институтов по этому вопросу!" – заявил он.

В то же время нардеп не ответил на вопрос, сколько бы заняло принятие снижения возраста мобилизации, если бы такое решение было, и надо ли для этого вводить отдельный законопроект, или достаточно поправок к новому закону о мобилизации.

Ранее в украинском сегменте Telegram распространилась фраза из брифинга Вениславского в Media Center Ukraine, где он заявил: партнеры поднимают вопрос о снижении возраста призыва.

Однако до этих слов он подчеркивал, что никаких инициатив по уменьшению призывного возраста ниже 25 лет в Украине нет – ни от Верховной Рады, ни от представителей Генерального штаба ВСУ, главнокомандующего Александра Сырского и Министерства обороны.

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"То есть говорить о необходимости уменьшения возраста призыва на военную службу во время мобилизации у нас нет оснований", – отметил нардеп.

Однако он сообщил, что вопрос снижения мобилизационного возраста до 18-25 лет периодически поднимают партнеры, оказывающие Украине помощь.

По их мнению, как раз возраст 18-25 является "наиболее оптимальным и эффективным" для того, чтобы граждане могли продуктивно воевать, учитывая их физические и психологические качества, передал Вениславский.

Однако, подчеркнул он еще раз, нет "никаких инициатив в этом плане" на уровне Украины, законодательной, исполнительной власти и президента.

На этом же брифинге нардеп отметил, что после принятия нового закона, нынешняя ситуация с мобилизацией устраивает высшее военное руководство страны.

Сейчас всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет произошло в апреле 2024 года на третий год полномасштабной войны.

В то же время существует юридическая коллизия, которая сейчас позволяет призвать мужчин до 25 лет, если они признаны непригодными к военной службе в мирное время, но оставались ограниченно пригодными для службы в военное время. Парламент хочет преодолеть эту коллизию отдельным законопроектом.

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