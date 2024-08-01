Без ТЦК: Генштаб предлагает изменить механизм мобилизации

В Генштабе уверены, что это позволит командирам воинских частей подобрать и призвать на службу мотивированных людей

Военный (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины разработал предложения изменить порядок проведения мобилизации во время действия военного положения. Об этом говорится в сообщении Генштаба.

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Там отметили, что изменения предполагают, что командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу, без участия Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В Генштабе подчеркнули, что внедрение соответствующих изменений позволит:

→ упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;

→ командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу мотивированных людей;

→ военнообязанные могут выбрать вакантные должности, находящиеся в воинских частях, в том числе по родственной гражданской специальности или навыкам;

→ нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

15 июля Зеленский заявил, что мобилизация в Украине проходит по плану военных, однако площадок для подготовки недостаточно.

23 июля Верховная Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней – до 9 ноября.

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