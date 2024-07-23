Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию

Парламент поддержал законопроекты президента: мобилизация и военное положение еще будут с 12 августа по 9 ноября

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Верховная Рада продлила срок действия военного положения и мобилизации еще 90 дней. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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Военное положение продлили на 90 дней с 12 августа по 9 ноября.

"За" проголосовали 339 депутатов, передает Железняк.

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На тот же срок продлена и всеобщая мобилизация. Нардеп сообщил, что за нее уже проголосовало 338 избранников, то есть на одного меньше, чем за продление военного положения.

Президент Владимир Зеленский каждый раз подает в парламент соответствующие законопроекты, когда заканчивается трехмесячный срок действия предыдущих документов.

В дальнейшем глава государства должен подписать принятые сегодня законы.

В начале полномасштабного вторжения РФ военное положение вводилось и продлевалось на один месяц, а с мая 2022 года и по сей день его продолжают на три месяца вперед. Общую мобилизацию изначально вводили на 90 дней.

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