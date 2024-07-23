Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію
Ілюстративне фото: Depositphotos

Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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Воєнний стан продовжили на 90 днів з 12 серпня по 9 листопада.

За це проголосувало 339 депутатів, передає Железняк.

На той же термін подовжено і загальну мобілізацію. Нардеп повідомив, що за неї вже проголосувало 338 обранців, тобто на одного менше, ніж за продовження воєнного стану.

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Це вже 12 продовження воєнного стану з початку повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський щоразу подає до парламенту відповідні законопроєкти, коли добігає кінця тримісячний термін дії попередніх документів.

Надалі голова держави має підписати ухвалені сьогодні закони.

  • На початку повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан вводився й продовжувався на один місяць, а з травня 2022 року і донині його продовжують на три місяці вперед. Загальну мобілізацію з самого початку вводили на 90 днів.

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