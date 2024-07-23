Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію

Парламент підтримав законопроєкти президента: мобілізація та воєнний стан ще буде з 12 серпня по 9 листопада

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Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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Воєнний стан продовжили на 90 днів з 12 серпня по 9 листопада.

За це проголосувало 339 депутатів, передає Железняк.

На той же термін подовжено і загальну мобілізацію. Нардеп повідомив, що за неї вже проголосувало 338 обранців, тобто на одного менше, ніж за продовження воєнного стану.

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Це вже 12 продовження воєнного стану з початку повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський щоразу подає до парламенту відповідні законопроєкти, коли добігає кінця тримісячний термін дії попередніх документів.

Надалі голова держави має підписати ухвалені сьогодні закони.

На початку повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан вводився й продовжувався на один місяць, а з травня 2022 року і донині його продовжують на три місяці вперед. Загальну мобілізацію з самого початку вводили на 90 днів.

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