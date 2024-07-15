Мобилизация идет по плану, но тренировочных площадок недостаточно – Зеленский
Мобилизация в Украине проходит по плану военных, однако площадок для подготовки мобилизованных недостаточно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
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Зеленский на вопрос об оценке хода мобилизационной кампании за два месяца и подготовки личного состава отметил – "военные говорят, что все идет по их плану".
"Что касается тренировочных площадок – их недостаточно. Что касается, можно ли их расширить – уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за рубежом – да", – акцентировал он.
Глава государства также добавил, что расширение тренировочных баз является одним из пунктов двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Польшей.
- 8 июля 2024 года президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о безопасности.
- В нем говорится, что страны договорились о формировании из украинцев, находящихся на территории стран ЕС, добровольческого военного подразделения.
- 11 июля министр иностранных дел Польши заявил, что несколько тысяч украинцев обоих полов уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе – новом добровольческом военном подразделении в стране.
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