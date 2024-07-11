Глава МИД Польши: Несколько тысяч человек записались в Украинский легион в Польше
Несколько тысяч украинцев обоих полов уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе – новом добровольческом военном подразделении в Польше. Об этом на NATO Public Forum в рамках саммита Североатлантического альянса заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский.
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"У нас насчитывается до миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом подразделении", – сказал он.
По словам Сикорского, много украинцев действительно готовы защищать свою страну и заменить на поле боя соотечественников, но боятся делать это без должной подготовки.
"Мы сделаем это за них, а затем они будут доступны украинскому правительству как единое целое с правом вернуться в Польшу после окончания службы", – рассказал глава польского МИД.
Сикорский убежден, что если бы так поступала каждая европейская страна, таких бригад у Украины было бы уже несколько.
- 8 июля 2024 года президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о безопасности.
- В нем говорится, что страны договорились о формировании из украинцев, находящихся на территории стран Европейского Союза, добровольческого военного подразделения.
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